В Сатке появился двухметровый медведь из мягких игрушек

Арт-объект стал главным экспонатом выставки московской художницы





Во Дворце культуры «Магнезит» в Сатке устроили выставку современного искусства «(Не)взрослые». Главным экспонатом стал медведь, сшитый из сотни мягких игрушек. Его автор — московская художница, известная в сети под ником Kate Freakin Hot Art.



Мягкая скульптура называется One million little hugs. Kate сшила медведя специально для выставки в Сатке. Помимо гигантского мишки, в экспозицию включены её картины и другие яркие арт-объекты.

«Вся выставка „(Не)взрослые“ напоминает, что даже когда человек вырастает, внутри него остается память о ребенке, которым он когда-то был. Тема внутреннего ребенка становится центральным исследованием выставки», — рассказывает куратор проекта Мария Седошенко.

Фото Оли Юдиной, instagram.com/mua_38



Сама художница Kate призналась, что это её первая персональная выставка. Девушка рада, что она проходит не в столице, откуда она родом, а в маленьком провинциальном городе.

«Сатка — один из первых городов, участвующих в программе Уральской биеннале. Тема биеннале этого года — „Время обнимать и уклоняться от объятий“, и это оказалось очень созвучно с той темой, над которой я работала в последнее время. Кроме того, дом культуры „Магнезит“ — первое немузейное пространство, в котором показали мировые шедевры из коллекции Русского Музея. Поэтому, когда мне предложили сделать персональную выставку на этой площадке, я с огромной радостью согласилась»,

— объясняет московская художница.





Выставка в ДК «Магнезит» будет работать вплоть до 30 сентября ежедневно с 10:00 до 19:00.

Напомним, что в рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства на территории Челябинской области создали несколько арт-объектов. Один из них появился на Березовском карьере в Сатке: художник Василий Кононов-Гредин вместе с командой монтажников установил на сводах карьера 250 металлических зеркал. Другую инсталляцию подготовили в общежитии заброшенной Лаборатории «Б» в поселке Сокол под Снежинском. Экспозиция «Звенящий след» Павла Отдельнова рассказывает о жертвах первой радиационной аварии СССР.