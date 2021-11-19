В Сатке поставили памятник оперной певице Елене Образцовой

Знаменитость несколько раз посещала Челябинскую область с концертами

В Сатке 18 ноября закончили установку памятника оперной певице, солистке Большого театра Елене Образцовой. Стелу с подсветкой установили здесь, потому что исполнительница приезжала в город с концертом.



«Я с теплом и восхищением вспоминаю визит Елены Васильевны в Сатку. Наверное, знакомство с оперной дивой — это одно из самых ярких событий моей жизни. Уверен, что она оставила незабываемые впечатления у всех, кто был тогда на концерте в ДК „Магнезит“», — рассказал на своей странице в инстаграме глава Саткинского района Александр Глазков.

Автором проекта стал заслуженный художник РФ, скульптор Иван Коржев, он работал над фасадом здания Большого театра в Москве.





Оперная певица Елена Образцова — обладательница множества вокальных наград, заслуженная артистка России и СССР, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством». Певица скончалась 12 января 2015 года от лейкемии.