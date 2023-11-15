В Сатке открыли галерею городской фотографии

Под открытым небом

На гостевом маршруте в Сатке организовали фотовыставку под открытым небом. На стендах разместили кадры местных молодых и признанных фотографов, где красиво и с любовью запечатлен родной город.



В галерее использованы работы фотографов Дениса Шакирова, Дениса Хабибуллина и Антона Богачева. Городские пейзажи разной степени романтичности, собранные в длинный визуальный ряд, создают для гостей впечатление о том, каким интересным городом стала Сатка в последние годы. Местные жители попутно отмечают, что стенды галереи изящно маскируют не слишком симпатичный бетонный забор вдоль гостевого маршрута, но это не противоречит основному замыслу.



Выставка организована Фондом развития Саткинского района.

