В Сатке откроется региональный фестиваль народных ремесел

На улице развернут кузницу, гончарную мастерскую и устроят бои на мечах

В Сатке у ДК «Строитель» 23 июля проведут Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел. На него, как всегда, съедутся кузнецы, гончары, стеклодувы и столяры из разных регионов России. Гостем фестиваля станет клуб исторической реконструкции и фехтования «Айзенкур», а гостям предложат пострелять из лука и попробовать себя в искусстве фехтования на мечах.



На улице развернутся торговые ряды, где мастера будут продавать изделия из стекла, металла и дерева. А гости фестиваля смогут сами попробовать себя в разных ремеслах.

Под открытым небом развернут кузницу, где гостей будут учить ручной ковке металла. Стеклодув научит создавать изделия из стекла. А в гончарной мастерской покажут, как лепить из глины и работать с гончарным кругом, чтобы гости могли сами сделать себе сувенир на память.





На главной сцене фестиваля выступят танцевальные и вокальные коллективы из дворца культуры «Строитель». Начало — в 11:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+