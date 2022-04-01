В российских кинотеатрах будут показывать видеоролики блогеров

Попадут ли челябинские ютуберы на большие экраны?

«Я считаю, что это не массовый прокат, а проект сродни трансляции спортивного матча, музыкального концерта. Один-два сеанса — да, почему нет. Но все высвободившееся время после ухода Голливуда это не заполнит. На экранах „Мегаполиса“ такой контент может появиться, если он будет предложен всем кинотеатрам на российском рынке. Но кардинально ситуацию это не поменяет. Сейчас падение продаж билетов — 50—60% по сравнению с предыдущим периодом. И стоит уточнить, что предыдущий период — это пандемия, когда мы также фиксировали сильное падение зрительского трафика»,

— уточняет Александр Одольский, директор сети кинотеатров «Мегаполис» в Челябинске.

«Повтор отечественных хитов „Брат“, „Бумер“ и так далее — это хорошая идея. Люди ходят их смотреть по второму и третьему разу, это позволяет нам сводить концы с концами. Но кардинально ситуацию это не исправит. Кризис идет уже пару лет и непонятно, когда он закончится. Российское кино не сможет заменить западное — у нас просто нет столько новых фильмов. Многие российские кинокомпании пытаются выпустить свои релизы раньше, но мало у кого это получается. А фестивальный и артхаусный репертуар не вызывает массового интереса зрителей»,

— подчеркивает Александр Одольский.

Российская сеть кинотеатров «Каро» запускает проект «Видеоблогеры в кино». С 4 апреля на больших экранах сети будут показывать новые видео популярных российских YouTube-блогеров. Ролики смонтированы эксклюзивно для кинопоказов, первопроходцем будет шоу «Подземелья Чикен Карри».Проект призван поддержать блогеров, которые остались без доходов от запрещенных социальных сетей, и кинотеатры, которые не могут пустить в прокат голливудские премьеры. Найдется ли место под блогерские проекты в расписании челябинских кинотеатров?Ранее сообщалось, что в ответ на голливудские санкции кинодистрибьютор «Наше кино» заново выпустит в российский прокат хиты отечественного кинематографа. В расписании кинотеатров страны появятся сеансы культовых фильмов СТВ «Брат», «Брат-2», мультфильмы про богатырей и другие. А киностудия «Мосфильм» повторно презентовала в кинотеатрах фильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова.Последняя надежда кинотеатров — Пушкинская карта для молодежи и аналогичная карта для пенсионеров. О проекте возрастной социальной карты заявила замминистра культуры Алла Манилова в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по культуре в марте-2022. Эти государственные деньги поддержат киноотрасль. Но на какие фильмы студенты и пенсионеры будут тратить «бесплатные» деньги, если в прокате практически ничего нового?Дополнительно Ассоциация владельцев кинотеатров отправляет письма и в правительство, и в Минкульт с просьбой о финансовой помощи и поддержке, как это было в период пандемии. Однако ответ на запрос бизнесмены пока не получили.Кто из местных блогеров может попасть в прайм-тайм челябинских кинотеатров? Выбрали популярных ютуберов, которые «пилят» регулярный контент.Снимает смешные ролики про то, как устроена наша жизнь. Каждый сюжет начинается со слова «Типичный...», а дальше как получилось. Есть типичная свадьба в деревне, типичный перекуп или типичный каток. Кроме того, у Орехова есть альтер-эго, Батя. И вот с ним тоже происходят всякие неожиданные штуки.Ролики Орехова смотрят больше двух миллионов человек.Петр Земсков — реальный математик одного из челябинских лицеев. В своем видеоблоге «Математика и фокусы» учитель предлагает «порешать с ним» хитроумные задачки из геометрии и алгебры. Сначала проект помогал ученикам подготовиться к ОГЭ. А теперь в эфире — хитроумные решения красивых геометрических задач, секреты и лайфхаки быстрого счета, запоминания формул и так далее. Петр Александрович объясняет задачки коротко, понятно и с юмором, так что его выпуски смотрят более 700 тысяч подписчиков.А недавно Земсков написал книжку: из печати вышел его личный сборник головоломок. В первую неделю продаж книгу буквально расхватали — издание вошло в двадцатку самых продаваемых книг по России. Презентация книги в Челябинске состоится 9 апреля в 17:00 в магазине «Читай-город» на пр. Ленина, 52.Совладелец компании «Технониколь», участник списка Forbes и меценат Игорь Рыбаков на своем канале рассказывает о бизнес-техниках, поисках себя, инвестициях, событиях в мире, других экономических деятелях. Есть ролики в жанре «поговорить», а есть и с образовательным акцентом. В последнее время контент по понятным причинам стал чуть более истеричным. Рыбаков рассуждает о том, как жить без карты Visa, почему так меняются цены в магазинах и на чем теперь зарабатывать блогерам YouTube.К советам миллиардера прислушивается более двух миллионов человек.