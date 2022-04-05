В России запустили уникальный портал о культуре для школьников

На сайте можно послушать интересные лекции и посмотреть лучшие фильмы

В России запустили уникальный интернет-портал «Культура для школьников», где можно найти различные спектакли, лекции и лучшие российские фильмы. Доступ к порталу бесплатный, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

«Ресурс призван популяризировать культуру среди российских детей и подростков. Его также можно будет использовать в качестве дополнительного пособия при подготовке школьных уроков»,— сообщили в ведомстве.

На портале можно узнать последние новости о кино, литературе, театре и музыке, послушать лекции, принять участие в различных акциях и многое другое.

Портал будет регулярно пополняться новыми материалами. Пользоваться им могут не только дети и их родители, но и учителя.

Целью проекта является побуждение интереса к культуре как можно большего количества детей и подростков, а также раскрытие творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.