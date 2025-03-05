В России запустили спецплатформу для художников Artists

Авторы смогут презентовать себя публике и монетизировать искусство

Челябинские художники могут попасть в единый реестр отечественных авторов — в России заработала цифровая платформа для арт-индустрии Artists. Здесь творцы могут представить себя, узнать о предстоящих выставках и конкурсах и даже найти работу.

«Это национальная платформа, связывающая художников различных направлений, сообщества художников, галереи, кураторов, коллекционеров, педагогов, а также ценителей и любителей искусства», — говорится на сайте проекта.

Фото: скриншот сайта

Портал разделен на несколько блоков: «Авторы», «Блог», «Обучение», «Каталог», «События», «Работа», «Справочник», «Депонирование», «Интеграция с IPEX». Пока работают только семь разделов, остальные появятся позже.

В «Авторах» можно познакомиться с художниками, зарегистрированными на платформе, посмотреть их портфолио, узнать о стиле работ и предложить сотрудничество. В «Блоге» размещаются статьи и комментарии авторов и экспертов в области искусства. Раздел «Обучение» — пополняемая база образовательных мероприятий и мастер-классов, а также путеводитель по курсам, проводимым в СНГ. «Каталог» содержит работы авторов в сфере визуального искусства, каждую можно оценивать, добавлять в избранное и комментировать — по визуалу напоминает Pinterest. «События» рассказывают о выставках, специальных проектах и мероприятиях. Раздел «Работа» предоставляет информацию о вакансиях: смотритель в Музей «ГАРАЖ», архитектор-методолог, специалист по интеллектуальной собственности в арт-кластер «Таврида». В «Справочнике» собраны актуальные данные о ведущих институтах культуры и искусства, галереях, музеях, арт-школах, резиденциях и других организациях России и СНГ.

Фото: скриншот сайта

Платформу запустили как инструмент для поиска авторов, популяризации художников, возможности монетизации работ и защиты авторских прав в цифровой среде.

В виртуальном каталоге представлены профессиональные художники и любители, организаторы проекта надеются объединить на сайте 50 тысяч деятелей искусства. От Челябинска пока зарегистрированы три автора. Также на сайте есть профиль Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского.