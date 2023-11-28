В России придумали аналог Lego по народным сказкам

Уже вышли наборы с «Морозко», «Ночью перед Рождеством» и «Коньком-горбунком»

После ухода датской компании Lego из России отечественные производители начали активно заполнять полки магазинов игрушек своими аналогами популярного блочного конструктора. Так, российская компания Brick Labs внезапно запустила в продажу целую серию наборов по народным сказкам.







В «сказочной» серии семь наборов. Среди них — три котла из «Конька-горбунка», избушка на курьих ножках, крепость Кощея Бессмертного, терем Морозко, голова богатыря из «Руслана и Людмилы» и хуторок из «Ночи перед Рождеством».





Российский аналог в цене выходит дешевле, чем датский конструктор. Избушка на курьих ножках, например, и лицензированный набор по «Гарри Поттеру» с Турниром трех волшебников стоят одинаково. Хотя деталей в избушке почти в четыре раза больше.





На главной странице сайта наборы по сказкам уже в топе, рядом с Хогвартсом из «Гарри Поттера» и джедайским шаттлом из «Звездных войн».

Детали российского конструктора по размерам полностью совместимы с деталями Lego, а вот фигурки человечков (есть и Руслан, и Кощей, и Черт) отличаются от датских.

Наборы стали эксклюзивом сети «Мир кубиков», которая раньше была официальным партнером Lego и продавала их наборы. Да и сейчас продает. Оставшиеся.