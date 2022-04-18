Paramount уйдет из России, и телеканалы компании не будут работать на территории страны после 20 апреля, российские операторы кабельного вещания стали получать уведомления о выключении каналов. Об этом сообщает издательство «Кабельщик».

В состав пакета Paramount входят:

  • MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s;
  • детские каналы Nickelodeon, Nick Jr. и NickToons;
  • Paramount Comedy;
  • Paramount Channel.

Ситком «Теория большого взрыва»

Благодаря Paramount в российской сетке вещания появились в свое время ситкомы «Друзья» и «Теория большого взрыва». На детском канале Nickelodeon показывали мультсериалы «Эй, Арнольд!» и «Губка Боб квадратные штаны».

Мультсериал «Эй, Арнольд!»

До этого студия уже прекратила прокат своих фильмов в России, среди них — «Соник 2» и «Затерянный город».

При этом руководство компании продолжит поддерживать своих российских сотрудников, в Москве у студии Paramount работает офис.