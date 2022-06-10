В России переименовали приложение McDonald’s

Теперь оно называется «Мой бургер», но в Челябинске сделать заказ невозможно

Приложение McDonald’s обновили и переименовали в «Мой бургер». В пресс-службе сети ресторанов подчеркивают, что это название временное и может измениться.



Обновления коснутся не только названия, но и меню. Во-первых, изменят фото бургеров и картошки фри: на многих снимках до сих пор есть красная упаковка с логотипом в виде буквы «М». Во-вторых, поменяют названия некоторых блюд. Бургер с рыбой «Филе о фиш» теперь называют «Фиш бургер».

Также изменили структуру приложения: понятная вкладка «Самовывоз» заменена на канцелярскую «Получить в предприятии», хотя суть та же.

В Челябинске заказать макбургер ни «на предприятии», ни через доставку невозможно даже в обновленном варианте: на момент написания статьи приложение выдавало ошибку. Возможно, это связано также с тем, что часть ресторанов бренда в городе закрыта на две недели. О том, что общепит не работает, свидетельствует и карта «Дубль ГИС»: по данным сервиса, закрыта точка в ТРК «Урал» и в «Алмазе». Также не работает кафе на Кирова. За две недели в заведениях поменяют вывески, меню и форму сотрудников.

McDonald’s на Кировке закрылся на две недели



В «Дубль Гисе» название McDonald’s уже исчезло — вместо него кафе обозначены как «Сеть предприятий питания». В сервисах Delivery Club и «Яндекс.Еда» рестораны теперь недоступны.

Напомним, что в середине мая McDonald’s сообщил о решении продать российский бизнес. Активы купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, ему уже принадлежало 25 заведений сети, открытых по франчайзи в Сибири. По условиям сделки новый владелец не может использовать старое название и логотип.

Накануне в СМИ появилась информация, что сеть, заменившая McDonald’s, выбрала новый логотип — на зеленом фоне две палочки картошки фри желтого цвета и кружок, символизирующий бургер. Название новой сети еще неизвестно.