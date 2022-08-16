В рок-клубе OZZ прошел концерт памяти лидера Виктора Цоя

Флешмоб посетило более 80 человек

16 августа в челябинском рок-клубе OZZ прошел концерт в честь 60-летия советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На сцене клуба музыканты сыграли песню «Звезда по имени Солнце» и другие самые популярные хиты. После прошел открытый микрофон: на сцену поднимались фанаты «Кино» и исполняли любимые песни под гитару.



2022 год — юбилей Виктора Цоя, в этом году ему бы исполнилось 60 лет. День проведения тоже выбрали не случайно. Советский музыкант погиб 15 августа 1990 года, к этой дате и приурочили концерт памяти.

Флешмоб посетило более 80 человек. Организаторы — российский музыкальный проект «Твоя группа».

Концерт памяти прошел не только в Челябинске. Проект «Твоя группа» устраивает вечер памяти Цоя в семи городах России: в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Уфе и Краснодаре.

Напомним, 10 августа в Южноуральске появился 150-метровый мурал с портретом Виктора Цоя. Создал его челябинский художник Тимур «Бразил» Абдуллаев.