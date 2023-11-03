В ритме джаза: «Дебаркадер‑2023» открылся в Челябинске

Главная тема фестиваля — музыка нового времени

Лекции, спектакли, мастер-классы, просто интересные беседы и перформансы: до 6 ноября в Челябинск проходит IX фестиваль современного искусства, основной площадкой для которого традиционно стал Исторический музей. Именно здесь в дебаркадере — цокольном помещении — и прошло торжественное открытие, сразу подкрепленное первым мероприятием: джазовой вечеринкой.







Уже девятый по счету, а открытие все там же: «Дебаркадкер» стартовал в дебаркадере. Небольшое помещение с черным потолком, залитое светом софитов, — уже намоленное: кого тут только не было с зарождения традиции проведения фестиваля.





Директор музея Владимир Богдановский напоминает, что фестиваль современного искусства начался с мечты.

«Вот мы сейчас находимся в оригинальном архитектурном помещении. Когда нынешнее здание музея только открылось (в 2006 году. — Прим. ред.), здесь было... как-то торжественно и тихо. И знаете, какая-то скука была в этом всем. А я мечтал: в музее должна быть музыка, должны выступать артисты разных направлений, должно быть шумно и весело! И наша мечта сбылась: появился фестиваль „Дебаркадер“»,— рассказывает директор музея.

На этом официальная часть открытия и закончилась (чего тянуть с весельем и шумом?): стартовало «Ночное собрание. Музыка. Джаз». «Уральский диксиленд» и танцоры спортивной школы «Вероника», а также студенты хореографического факультета ЧГИК устроили для зрителей веселый танцевальный расколбас: сначала был нью-орлеанский джаз, потом песни Леонида Утесова, потом музыка 1960-х — в джазовых аранжировках зазвучали битловские песни и бразильские босса-новы.





Зрителей пригласили на танцплощадку, и никто не засомневался и не заставил ждать.

Никакой официозной скуки — сплошное веселье!

То, что «Дебаркадер» открыло именно джазовое выступление, можно считать символичным. Как и наш фестиваль современного искусства, джаз прошел большую эволюцию — от фольклора небольшой этнической группы до всемирно распространенного искусства, и теперь влияние и слава его только расширяются (масштабы челябинского «Дебаркадера», конечно, поскромнее — но всё впереди).

«То, что принято называть новым временем, — это очень обширный пласт, примерно до ста лет назад: это и модернизм, и постмодернизм. Джаз начал греметь сто лет назад, в ревущие двадцатые. Они действительно были ревущими: никогда до этого не было так шумно на улицах городов: появились аэропланы, конвейеры, автомобили. И одно из выражений лица нашей эпохи — это джаз»,— говорит музыковед и ведущая концерта Наталья Риккер.

Какая еще музыка является лицом эпохи? Да и не только музыка? Где заканчивается музыка, а начинается театр, и как на все это влияет современная цифровая среда? Все это и не только — на «Дебаркадере», до 6 ноября.

Полная афиша фестиваля — на портале «ЧелГид».

Автор теста: Ксения Шумина, «ЧелГид»