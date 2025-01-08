В пяти городах Челябинской области выступит Валерий Ярушин

Заслуженный артист РСФСР привезет на малую родину свою юбилейную программу «Зимы и весны. Их было 75»

Валерий Ярушин привезет в Челябинскую область свою юбилейную программу «Зимы и весны. Их было 75» (6+). Концерты пройдут в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске при участии групп «Новый Ариэль» и «Иваныч». Специальным гостем станет участник ВИА «Песняры» Валерий Дайнеко, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Имя певца и композитора, заслуженного артиста РСФСР Валерия Ярушина широко известно любителям эстрады 70-80 годов. С 1970 по 1989 годы он был художественным руководителем и солистом легендарного челябинского ансамбля «Ариэль». За годы творческой работы группа выпустила пять дисков-гигантов, побывала в 13 странах.

Кроме обработок фольклора и своих песен, Валерий много сочиняет в жанре крупной формы: это рок-опера «Емельян Пугачев», рок-оратория «Мастера», рок-дума «За землю русскую». С 1989 года по 2002 год на сценах России работала челябинская группа «Иваныч», где Валерий Ярушин был лидером-солистом. В настоящее время у Ярушина 15 сольных альбомов, на запись которых он приглашает известных российских музыкантов.

В июне 2024 года Валерий Ярушин отметил свой 75-летний юбилей, к которому и подготовил новую программу, в которую вошли как любимые хиты группы «Ариэль», такие как «Зимы и весны», «На острове Буяне», «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «Старая пластинка», так и новые песни. Артист презентует программу 16 января в ДК им.С.М. Кирова в Копейске, 17-го — в челябинской филармонии, 18-го — в Сатке, 19-го — в Миассе. Завершится тур по Южному Уралу 20 января в Магнитогорске.