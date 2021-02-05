В Публичной библиотеке устроят праздник в честь Года науки и технологий

10 февраля челябинцев ждет целая серия мероприятий

«В этот день есть возможность интеллектуально и весело провести досуг в библиотеке всей семьей», — поясняют в Публичке.

Особое внимание — на квест-ярмарку, она стартует в 14:00. На станции музея «Экспериментус» горожане сделают торнадо в бутылке и посидят на гвоздях, а в Интеллект-центре библиотеки им. Маяковского смогут сконструировать роботов из лего и запрограммировать их.

Информационный центр по атомной энергии привезет на ярмарку кубы по 80 сантиметров — из гигантского конструктора участники соберут картинки, посвященные ядерным технологиям. Также на площадке можно будет сыграть в «Чепухатом», отгадывая значения редких слов, и расставить по датам научные открытия в «Хронографе». По ходу прохождения квеста челябинцы получают баллы и подарки от компаний-участников.

В 15:00 с лекцией о граффити выступит арт-директор галереи ОкNо Светлана Шляпникова: расскажет об истории стрит-арта и его значении для уральской культуры. Выбор лектора в Публичке объясняют тесной связью науки и искусства и желанием запустить проект «ARTпространство», объединяющий архитектуру и городскую среду. Встреча со Светланой Шляпниковой станет первой в этом цикле.

В 16:00 историк, лауреат гранта губернатора Челябинской области за развитие олимпиадного движения Евгений Шамяунов начнет развенчивать мифы об Александре Невском. Оказывается, разгром шведских рыцарей на Неве был всего лишь небольшой стычкой из десятка таких же и уж точно масштабного значения не имел, да и в целом национальным вождем Невского назвать очень сложно. Выступление начнет ряд тематических встреч в Публичке, на которых ученые гуманитарных, естественных и точных наук выступят в роли разрушителей легенд.

Завершит праздник игра по научным открытиям 2020-го от Информационного центра по атомной энергии — участвовать в ней можно одному или целой командой. На старте каждый получает определенное количество условных денег, а после объявления темы — «Физика», «Космос», «Медицина» или «Значимые личности» — делает ставку и слушает вопрос. За правильный ответ — дополнительные «деньги», за ошибку — минус. Организаторы говорят, что для победы достаточно знаний из новостей.

Полный список мероприятий доступен по ссылке.