В Публичной библиотеке открывается выставка челябинского художника Ильи Фролова

В экспозиции «Малахит» все картины вдохновлены уральским самоцветом

18 февраля в зале литературы по искусству Публичной библиотеки открывается выставка челябинского поп-импрессиониста Ильи Фролова. В экспозиции в основном картины, вдохновленные срезом малахита: зелеными круговыми разводами. Их автор вписывает в пейзажи и абстрактные узоры.







Сам художник говорит, что его работы вдохновлены златоустовскими гравюрами, самоцветами и работами художников Уорхола, Ван Гога и Пиросмани.





Открытие выставки пройдет 18 февраля в 16:00 в Челябинской областной универсальной научной библиотеке.

Увидеть ее можно до 3 апреля в зале литературы по искусству. Вход свободный. 6+