В отделе редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки 22 ноября состоится книжный своп: обмен книгами, изданными до 1960 года.
Книжными раритетами меняются бесплатно, но по правилам свопа каждый из участников должен принести с собой что-то для обмена. Принимаются для свопа книги, изданные до 1960 года, малотиражные издания, книги с автографами, экслибрисами, интересными владельческими записями, а также миниатюрные издания и литературные труды о Южном Урале.
Книголюбы и ценители редких книг познакомятся с коллекцией рукописных книги частной коллекции дореволюционных открыток из фонда публичной библиотеки. В отделе редких книг встречи в формате «книжный своп» стали регулярными и проходят раз в месяц. Следующий, финальный в этом сезоне, состоится 20 декабря.
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