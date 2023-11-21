В челябинской публичной библиотеке объявлен бесплатный обмен редкими книгами

Своп для ценителей книг, изданных 60 лет назад, стал регулярным

В отделе редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки 22 ноября состоится книжный своп: обмен книгами, изданными до 1960 года.



Книжными раритетами меняются бесплатно, но по правилам свопа каждый из участников должен принести с собой что-то для обмена. Принимаются для свопа книги, изданные до 1960 года, малотиражные издания, книги с автографами, экслибрисами, интересными владельческими записями, а также миниатюрные издания и литературные труды о Южном Урале.



Книголюбы и ценители редких книг познакомятся с коллекцией рукописных книги частной коллекции дореволюционных открыток из фонда публичной библиотеки. В отделе редких книг встречи в формате «книжный своп» стали регулярными и проходят раз в месяц. Следующий, финальный в этом сезоне, состоится 20 декабря.

