В прокат выходит судебная драма «Анатомия падения»

Самый ожидаемый фильм сезона, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля

Сегодня, 19 октября, в российский прокат выходит французская драма «Анатомия падения» (18+), удостоенная Гран-при Каннского фестиваля 2023 года. Это одновременно детектив, семейная драма и судебный процесс.

Фабула детективная: в глухой французской деревушке уединенно живет семья: муж, жена, сын и собака. Супруги — писатели разной степени успешности. Таинственно погибает муж: он падает с крыши. Его супруга становится единственной подозреваемой. В фильме разворачивается подробный судебный процесс, который неминуемо распотрошит историю брака, отношения между супругами, конфликты, атмосферу в доме...

Зритель до конца так и не понимает, как произошел несчастный случай (или убийство), кто был виноват. Более того, версии будут уверенно строиться в режиме судебного слушания и так же уверенно разламываться там же. Только что ты был уверен, что вот, конечно же, вот убийца, и через несколько минут убедишься, что все было совсем не так.

Режиссер француженка Жюстин Трие в детектив вкрутила очень сильную, эмоциональную семейную историю, точнее, исследование современного брака как привычной социальной модели: что происходит с людьми в паре? как они невольно деформируют, мучают, ментально искажают друг друга? и зачем это все? кому это надо? Анатомия падения — это вообще о чем?

Отдельно критики отмечают образ главной героини — писательницы Сандры (актриса Сандра Хюллер), которая внешне похожа на 98 процентов европейских женщин и совсем не похожа на кинозвезду. Она не пытается не то что быть красивой, но даже понравиться никому. Она такая, какая есть, и в этом скрывается мощное обаяние.

В фильме нет ни оценок, ни деления на плохих и хороших, ни вообще каких-либо выводов, только тревожное и глубокое послевкусие, которое и отличает классное кино.