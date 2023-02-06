В прокат выходит приключенческая комедия «Быть»

Фильм создан киностудией «Илья Муромец» при поддержке Госкорпорации «Ростех»

9 февраля в кинотеатрах премьера приключенческой комедии «Быть» режиссера Александра Ковтунца. Это история о молодом рэпере Илье, которого волшебным образом отправляют из 2023 года в 1993-й, где родители еще молоды, и у Ильи есть всего три дня, чтоб изменить судьбу семьи.

«Фильм „Быть“ затрагивает темы, которые очень сильно волнуют лично меня. Я считаю, если кинематографист создает кино, будь то сценарист, актер, режиссер, он должен рассказать о том, без чего не может жить. Это семейное кино о каждом из нас, о том, что мы должны уметь жить, радоваться, любить, прощать и быть. При этом фильм получился легким, семейным, с большим количеством приключений, юмора, трюков, использованием современных технологий. И я надеюсь, что 9 февраля многие придут в кинотеатр со своими родными и близкими на фильм „Быть“, чтобы отдохнуть и что-то интересное для себя и своей семьи почерпнуть», — говорит режиссер-постановщик, соавтор сценария и исполнитель одной из ролей фильма «Быть» Александр Ковтунец.

По мнению народного артиста России Федора Добронравова, этот фильм ценен тем, что он рассказывает о молодежи, талантливой, не всегда понятной, сложной, иногда заблудившейся, очень разной: «Благодаря фильму „Быть“ у них есть шанс не совершать многих ошибок старшего поколения. А слова совесть, честь, дружба, любовь, семья не будут для них странными и чуждыми».

Исполнитель главной роли Олег Гаас замечает, что в обычной жизни взять и переместиться в прошлое, к сожалению, невозможно, но у актера есть шанс, если он играет в фильме про путешествие во времени.

«Оказавшись в прошлом, мой герой постепенно начинает понимать что-то важное про себя, про жизнь, про то, что такое — быть. Можно даже сказать, что прошлое меняет его настоящее и дает шанс на будущее», — говорит Олег Гаас.

Фильм «Быть» хорошо смотреть всей семьей: это легкая лирическая история о том, что любовь вселяет веру и помогает преодолевать трудности. Снявшийся в одной из ролей Гоша Куценко сравнил эту картину с «Назад в будущее» по искренней, сильной эмоции, которую чувствует зритель.

Премьера состоится в челябинских кинотеатрах в четверг, 9 февраля.