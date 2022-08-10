В середине августа в российских кинотеатрах выходит в прокат восстановленная в формате 4K» версия фантасмагорической комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Об этом сообщает пресс-служба канала «Мосфильм. Золотая коллекция».
Фильм, снятый в середине 1990-х годов, был очень прохладно принят публикой и критикой. Абсурдисткая история о четырех разлученных братьях-близнецах вплеталась в откровенно сатирический криминальный сюжет о краже самого большого в мире алмаза. Бытовые картинки из жизни среднероссийской глубинки смешивались с китчем и нарочитым сюрреализмом. Восхитительные актерские работы Валерия Гаркалина, Инны Чуриковой. Олега Табакова, Армена Джигарханяна смотрелись отдельно от основного сюжета как блистательные миниатюры. Режиссеру Владимиру Меньшову пришлось выслушать немало едких комментариев от коллег по цеху, которые уличали мастера в отсутствии вкуса, пошлости и невнятности замысла.
Однако время странным образом работало на картину, и то, что казалось надуманным и гротесковым, стало читаться как милые ремарки на полях. «Ширли-мырли» недаром входит в «Золотую коллекцию» Мосфильма.
Решение пустить старый фильм в федеральный кинопрокат предсказуемо продиктовано желанием собрать зрителей на любимое кино, выученное до реплик по телевизору, но на большом экране и в новом формате 4К, и таким образом пополнить бюджет пустующих кинотеатров. Так и до «Кавказской пленницы» дойдет.
Напомним, Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась с письмом к правительству РФ, где констатировала, что «отрасль кинопоказа в стране может быть ликвидирована». Руководители кинотеатров Челябинска отмечали, что российская киноиндустрия не производит такого количества блокбастеров, чтобы заменить импортный кинопродукт. Меры поддержки отрасли пока принципиально положение дел не меняют. И даже показы хитов вроде «Брата-2» не могут переломить ситуацию кардинально, какую бы кассу ни собирали.
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