В прокат вышел новый фильм «Развод» производства Comedy Club Production, продюсером которого выступил наш земляк Дмитрий Пермяков, известный как сценарист сериала «Интерны» и креативный продюсер фильмов «Холоп» и «День культуры». Фильм выходит в прокат в два приема, что редкость для современного кинематографа: на этой неделе — первая часть, через две недели — вторая.
После кинопроката «Развод» стартует в эфире телеканала ТНТ.
Это комедия о молодых супругах, которые очень быстро поженились, стремительно взяли квартиру в ипотеку, успели сделать в ней дизайнерский ремонт и почти сразу решили разводиться. На этом месте они припомнили, что у них общая ипотека, и бракоразводный процесс встал на паузу. Но скандалы, ссоры и кидание предметов друг в друга от этого не прекратились, а, напротив, наполнились новыми идеями.
Дмитрий Пермяков во время работы на киноинтенсиве «100 киношников Урала» рассказал, что это экспериментальный опыт — демонстрировать фильм на большом экране в два приема. Продюсеры решили попробовать, учитывая удручающее положение кинотеатров в стране. Это метатестирование идеи показывать сериалы в кино.
На следующей неделе в прокате остается и фильм «Межсезонье». О том, как снимался фильм без государственной поддержки, как съемочная группа согласилась работать без денег, почему для съемок был выбран Екатеринбург, мы говорили с режиссером Александром Хантом.
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