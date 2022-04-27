В прокат выходит фильм о летчиках «1941. Крылья над Берлином»

Премьера — 28 апреля. Рассказываем, где покажут кино в Челябинске

В четверг, 28 апреля, выходит в прокат картина «1941. Крылья над Берлином». Это история о военной операции 1941 года. В ответ на бомбардировку Москвы, Ленинграда и других городов в СССР подготовила первый авиаудар по нацистской Германии.



Режиссер военного экшена Константин Буслов работал над фильмами «Небо измеряется милями», «Калашников», «Бабло», а также был исполнительным продюсером «Бумера. Фильм второй» и «Хоттабыча» 2006 года.

«Фильм для меня — это прежде всего история про людей той непростой эпохи. Разных людей, начиная от молоденького стрелка-радиста, впервые оказавшегося в пекле войны, и заканчивая опытным генералом, со слезами на глазах встречающего каждый свой экипаж, вернувшийся после выполнения непреодолимой задачи», — рассказывает Константин Буслов.

Создание фильма заняло более двух лет. Работать приходилось в условиях локдауна по коронавирусу, и это осложняло процесс. Например, секретной группе летчиков потребовалось перебазироваться на эстонском острове Сааремаа. Попасть туда в пандемию оказалось невозможно, и поэтому локацию пришлось поменять — съемки прошли на территории комплекса «Военфильм» в Калужской области.

«Художественная группа разработала и построила на территории комплекса несколько натурных декораций, чтобы воссоздать атмосферу, например здание аэродрома „Беззаботное“. Оригинальные интерьеры эстонских домов снимали в Музее-усадьбе народа Сето Псковской области, в котором сохранено аутентичное убранство. Сето, иногда называемые сету, сетукезы или псковская чудь, — редкая народность, родственная эстонцам», — рассказывают авторы фильма.

Режиссер потребовал, чтобы эстонских девушек играли настоящие эстонские актрисы. Привезти их из Эстонии оказалось почти невозможным из-за ограничений по коронавирусу, поэтому к съемкам привлекли девушек, которые только обучались в театральных российских вузах. Для многих фильм стал дебютным.

С 28 апреля в Челябинске фильм покажут в кинотеатрах «Знамя», «Синема Парк», «Горки», «Киномакс» (и в ТРК «Урал», и в ТРК «Родник»), в мягких кинотеатрах (в ТГ «Алмаз», ТРЦ «Фокус», КРК «Мегаполис»). Возрастной рейтинг — 12+.

