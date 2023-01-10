В прокат выходит фильм «О чем говорят мужчины». Четвертый раз

Рейтинг ожидания, по данным «Кинопоиска», 99 процентов

Судя по трейлеру, откровений тут ждать не приходится. Такой обезоруживающей мужской искренности, как после премьеры «О чем говорят мужчины», которая обидела основателя жанра Евгения Гришковца, стала прорывом и сделала актеров «Квартета И» звездами, через десять лет достичь непросто. Немолодые мужчины перебирают подходящие им по возрасту темы, но энергетика ушла, и шутки выходят натужными. Но возможно, трейлер не передает градус юмора в полной мере, тем более что рейтинг ожидания фильма, по индексу «Кинопоиска», 99 процентов.

Четвертая часть франшизы «О чем говорят мужчины» выходит в российский прокат 2 февраля. Предыдущие три фильма выходили с 2010 года и с каждым продолжением собирали все меньше зрителей.Это бессрочный (видимо) проект «Квартета И»: в новой части четыре актера продолжают отрабатывать те же амплуа, что известны по первому фильму. На этот раз друзья ломают шаблон и устраивают винтажные мужские посиделки на скамейке с закуской на газете, чтобы понять, в чем же состоят простые радости жизни.Кроме «Квартета И» в фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» снимались Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев.