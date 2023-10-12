Сегодня, 12 октября, во всероссийский прокат выходит фильм молодого режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» (18+) о жизни девушек в Чечне. В Челябинске фильм демонстрируется в кинотеатре «Синема Парк» (ТРК «Горки»).
Это не только дебют ученицы Александра Сокурова, но и единственный участник «Берлинале» 2023 года из России. Кроме того, кинокритики отмечают, что это первое кино на чеченском языке.
В центре сюжета судьба двух подруг. По-сокуровски внимательно разматывается клубок семейных историй. По большому счету, не происходит ничего, кроме жизни: зрителю аккуратно и тихо рассказывают о том, как все устроено в Чечне, какие здесь уложения и правила, насколько трудно молодым девушкам хотеть чего-то, что не прописано в неписаных законах. Выбор в отсутствие выбора. Свобода в отсутствие свободы. Юность вопреки всему. Огромный красивый мир и патриархальная непреложность традиций.
Малика Мусаева ничего не говорит напрямую, все деликатным узором вышито в многослойной ткани повествования. Фильм идет в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами.
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