В прокат выходит фильм на чеченском языке «Клетка ищет птицу»

Это дебют ученицы Александра Сокурова, режиссера Малики Мусаевой

Сегодня, 12 октября, во всероссийский прокат выходит фильм молодого режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» (18+) о жизни девушек в Чечне. В Челябинске фильм демонстрируется в кинотеатре «Синема Парк» (ТРК «Горки»).



Это не только дебют ученицы Александра Сокурова, но и единственный участник «Берлинале» 2023 года из России. Кроме того, кинокритики отмечают, что это первое кино на чеченском языке.



В центре сюжета судьба двух подруг. По-сокуровски внимательно разматывается клубок семейных историй. По большому счету, не происходит ничего, кроме жизни: зрителю аккуратно и тихо рассказывают о том, как все устроено в Чечне, какие здесь уложения и правила, насколько трудно молодым девушкам хотеть чего-то, что не прописано в неписаных законах. Выбор в отсутствие выбора. Свобода в отсутствие свободы. Юность вопреки всему. Огромный красивый мир и патриархальная непреложность традиций.



Малика Мусаева ничего не говорит напрямую, все деликатным узором вышито в многослойной ткани повествования. Фильм идет в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами.

