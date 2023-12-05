В поселке Роза Челябинской области построят Дворец культуры

Вопрос об этом поступил от жителей поселка на прямую линию

Жительница поселка Роза Коркинского округа Челябинской области обратилась к губернатору с вопросом о том, почему в поселке так и не построили Дворец культуры, которого они ждут десять лет.

Губернатор выразил недоумение по этому поводу.

«Я лично видел проект, все решения приняты. И участок под строительство есть. В чем проблема, я не понимаю», — отреагировал на вопрос Алексей Текслер.

Губернатор оперативно связался с вице-губернатором Вадимом Евдокимовым, уточнил, что план по строительству ДК в силе, и поручил связаться с главой Коркинского округа и начать работу.