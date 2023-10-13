В полночь в пятницу, 13‑го, в челябинском театре сыграют «Вий»

Мистический спектакль привез на «Камерату» пермский театр «У Моста»

Пермский театр «У Моста» представляет на фестивале «Камерата» два спектакля: «Вий» и «Калека с Инишмана» по Мартину Макдонаху (18+). В пятницу, 13 октября, в Камерном театре дважды сыграют спектакль «Вий» (12+) — в 20:00 и в полночь.

Главный режиссер театра «У Моста» Сергей Федотов решил, что нечисти и ужасов, разыгранных на сцене, не вполне достаточно, и для полного погружения в тему придумал фотосессию с актерами после спектакля.



О спектакле «Вий» пишут, что это «гомерически смешной театр ужасов», а сюжет полностью соответствует гоголевскому: панночка восстанет из гроба, а Хома Брут попытается спастись молитвами. Самый мистический вечер на «Камерате» завершится личной встречей с нечистой силой в фойе Камерного театра.

Фестиваль продлится еще два дня и завершится вечером 15 октября спектаклем Челябинского Камерного театра «Под одной крышей» и церемонией вручения статуэток «Камерата» лучшим постановкам.



О спектакле «Коляда-Театра» «Тарас Бульба», который открыл фестиваль, мы рассказывали здесь.

