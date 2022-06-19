В Пластовском районе подошел к концу Бажовский фестиваль

На момент публикации материала фестивальную поляну покидают артисты и мастера народных промыслов

19 июня в Пластовском районе под селом Демарино прошло торжественное закрытие 28 Бажовского фестиваля народного творчества. Мероприятие посетили более 20 тысяч человек, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Вечер 18 июня был немного омрачен пришедшим в Пластовский район дождем. Однако непогода не помешала выступлению знаменитого ансамбля «Ариэль» и московской кавер-группы «Партизан-FM». Уже после окончания программы гости фестиваля испытали на себе прелести летней грозы. Но несмотря на это, там оставалось много народу.

19 июня Бажовка снова побаловала гостей и участников разнообразием погоды: солнечное утро за несколько минут до закрытия фестиваля сменилось ливнем. Но перед первым выходом на сцену ведущих непогода снова сменилась солнышком.

Итоги фестиваля подвел глава Пластовского района Андрей Пестряков:

«Мы уже в третий раз принимаем у себя Бажовку и гордимся этим. 28-го фестиваля пришлось ждать очень долго, но все-таки он состоялся и прошел, я считаю, на высшем уровне. Не обижайтесь на перемены погоды, это нормально для Урала, у нас летом может быть +25 утром и +15 в обед. Всегда будем рады видеть вас снова»,— обратился к гостям Андрей Пестряков.

Напомним, на Бажовском фестивале приняли участие творческие коллективы и мастера из самых разных регионов России — от ЯМАО до Саратовской области. Кроме того, здесь же выступали казаки из Казахстана.

Несмотря на то, что официально фестиваль уже закрыт, на главной сцене продолжаются выступления фольклорных коллективов. Точное их число затрудняются назвать даже организаторы: только в конкурсной программе хореографических ансамблей было представлено 50 номеров.

Как сообщало Первое областное информагентство, фестиваль был организован Минкультом Челябинской области и Челябинским государственным центром народного творчества.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова