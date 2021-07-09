В Пластовском районе археологи нашли замурованного в стене младенца с булавой

Уникальное захоронение обнаружили в ходе раскопок

Археологи во время исследования поселения аркаимского типа Степное в Пластовском районе обнаружили уникальное захоронение. В нише оборонительной стены нашли останки младенца. Тело было похоронено вместе с артефактами: булавой, керамическим сосудом и жертвенником.



«Необычно, что погребение ребенка находилось не в жилище, а именно на стене — это большая редкость. Скорее всего, захоронение можно отнести к элитным. Об этом говорят и найденные рядом предметы, которые хорошо сохранились», — отметила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Из найденных артефактов археологов особенно заинтересовала каменная булава. Она небольшого размера и, судя по всему, была изготовлена специально для ребенка.



«Булава тщательно проработана, я бы даже сказала, выполнена изящно. Стоит отметить, что погребения детей с булавами вообще до этого не были известны», — прокомментировала начальник музейного отдела заповедника «Аркаим» Мария Макурова.

По предварительным данным, в момент похорон младенцу было меньше года. Ученые продолжат изучать находку и его историю.



Вероятно, в ближайшие дни в ходе экспедиции найдут и другие уникальные артефакты. Сейчас в Степном работает большой отряд из студентов историко-филологического факультета ЧелГУ и Омского университета, и это позволит охватить широкую территорию заповедника.