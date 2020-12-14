В администрации Челябинска говорят, что жители Паркового неоднократно обращались с просьбой открыть библиотеку. Это, наверное, единственный район в городе, где нет ни одного учреждения культуры. Сегодня на аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльских сообщила, что для библиотеки приобретено в муниципальную собственность нежилое помещение по адресу: ул. Петра Сумина, 26. В здании будет сделан ремонт, и в первом квартале 2021 года состоится открытие. В управлении культуры уточнили, что это будет библиотека для взрослых.
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