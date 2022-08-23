В парке «Зюраткуль» строят тропу для ходьбы босиком

Дорожку выложили шишками, камнями, ветками

В национальном парке «Зюраткуль» строят «тропу ощущений». Это неровная дорожка усыпана шишками, ветками, небольшими камнями и песком, часть уложена бревнами. Ходить по такой тропе нужно строго босиком. Длина дорожки — 2,6 километра.



Студенты и волонтеры строят тропу с середины июля. Сначала для нее собирали ветки и шишки, а теперь все природные материалы укладывают на дороге. Организаторы проводят аналогию со стоянием на гвоздях в Индии.

Пока тропа открыта в техническом режиме. Ее еще доделывают, но попробовать прогуляться босиком уже можно. Идет маршрут от тропы «Тайны озера» и заканчивается у самого озера Зюраткуль.