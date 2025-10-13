В парке Терешковой в Челябинске приступили к монтажу катка

Обычно его открывают ближе к декабрю

В Челябинске уже активно готовятся к зимнему сезону и его развлечениям. Так, в парке имени Терешковой на этой неделе приступают к монтажу катка. Для подготовки территории некоторые дорожки закроют. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры администрации города.

«В целях безопасности передвижения посетителей парка будут установлены металлические ограждения по периметру будущего катка. Просим учитывать это при посещении парка»,— уточнили в управлении.

Обычно каток в парке Терешковой открывают одним из первых — в конце ноября или начале декабря при установлении постоянных отрицательных температур. Он расположен прямо на тропинках парка.