В парке Пушкина в Челябинске запустили колесо обозрения

Аттракцион не новый

В горсаду им. Пушкина завершили монтаж колеса обозрения, и 1 сентября аттракцион начал работать. Рассчитано колесо на 80 человек, на круге 20 кабинок с крышей. Стекол, защищающих от ветра, нет.



В администрации города Челябинска сообщили, что колесо не новое, парк арендовал его.

«Аттракцион установлен после капитальной реставрации и получения всех необходимых допусков и разрешений»,— сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска.

Предыдущее колесо обозрения демонтировали еще в 2020 году, оно простояло в парке 40 лет. Напомним, что также в этом году колесо запустили в парке им. Гагарина.