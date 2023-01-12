В Историческом парке «Гардарика» построили деревянный дом и объявили сбор старинной мебели для обустройства.
«Если у вас есть вещи 1930—1950-х годов прошлого столетия и вы не знаете, что с ними сделать, а выбросить жалко — Парк с большой благодарностью примет их в дар или обсудим иные варианты приобретения. У нас они послужат доброму делу еще много лет!» — пишут администраторы парка.
Этот дом назвали визит-центром для туристов, которые хотят погреться и попить кофе. Там же продают и сувениры. Дом обустраивают в советском стиле и принимают в дар предметы мебели эпохи 1950—1960-х годов. В качестве примера такого предмета интерьера в паблике «Гардарики» опубликована фотография деревянного письменного стола с красивой стальной фурнитурой, которому 70 лет.
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