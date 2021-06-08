В парке Гагарина состоится благотворительный концерт ансамбля «Ариэль»

Фестиваль «Свет надежды» организуют в рамках проекта поддержки людей с онкологией

В воскресенье, 13 июня, на сцене Летней эстрады в парке Гагарина состоится благотворительный концерт «Свет надежды». Хедлайнеры — ВИА «Ариэль». Музыканты сыграют легендарные хиты и вместе с медиками напомнят слушателям о том, как важно проходить обследования и заботиться о своем здоровье.



Тема онкологии не чужда музыкантам ансамбля. В 2011 году от рака скончался гитарист команды Лев Гуров. В память о нем на концерте прозвучит несколько композиций.



8 июня состоялась пресс-конференция организаторов концерта. Во встрече приняли участие председатель мероприятия Александр Ануфриев, учредитель — Вячеслав Скворцов, заведующая отделением Онкоцентра Марина Мироменко и артисты ВИА «Ариэль» Борис Каплун и Ростислав Гепп.



«Концерты, посвященные онкологии, нужны для того, чтобы здоровые люди обращали на это внимание, а больные задумались: „Что-то чувствую себя плохо, не пора ли отправиться в онкоцентр и сдать анализы, провериться?“» — объяснил во время пресс-конференции Ростислав Гепп.



Вместе с «Ариэлем» в концерте примут участие артисты оперного театра, рок-группа «Гаврилов», кавер-бэнд «Онлайн» и другие творческие коллективы. На мероприятии организуют сбор средств для онкопациентов.



Там же на сцене Летней эстрады пройдет кинопоказ под открытым небом: сначала запустят короткометражные ленты об онкологии, а после — художественный фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Этот выбор неслучаен: актеры фильма Олег Янковский и Александр Абдулов умерли от рака.



Старт концерта — в 16:00, кинопоказ начнется в 22:00. Вход свободный.

