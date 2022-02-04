В парке Гагарина пройдет дискотека на льду с хитами 1990‑х

Специальная музыкальная программа запланирована на выходные

На катке в парке Гагарина в ближайший уик-энд устроят дискотеку на льду. Специальная музыкальная программа запланирована на пятницу, субботу и воскресенье. Все желающие смогут прийти, проехаться по катку под любимые хиты и даже устроить танцевальный баттл.



4 февраля с 18:00 до 22:00 будут включать хиты 1990-х и 2000-х. В субботу, 5 февраля, с 16:00 до 22:00 в сете — топовые треки последнего десятилетия, а в воскресенье с 16:00 до 20:00 желающих ждет специальная подборка от клубного MC — DJ Sushkо.

Напомним, что билет на каток стоит 150 рублей, детский — 100 рублей. Работает прокат: аренда пары коньков для взрослых на 1,5 часа —150 рублей, а для детей — 100 рублей.