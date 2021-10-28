В парке Гагарина отменили все мероприятия до особого распоряжения

Сотрудники рассказали, как будет работать парк с 30 октября

В ЦПКиО им. Гагарина сообщили, как будет работать парк в период карантинных каникул. С 30 октября на территории отменяются все мероприятия до особого распоряжения. Продолжат работу только аттракционы. Для их посещения QR-коды или справки не нужны.



«Аттракционы работают согласно графику. Билеты можно купить через кассы и через специальное приложение парка, чтобы не стоять в очереди», — напоминают в ЦПКиО им. Гагарина.

Отметим, что с октября парк перешел на зимний режим работы. Покататься на каруселях и колесе обозрения можно в выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00. В период с 30 октября по 7 ноября аттракционы будут работать 30 и 31 октября, а также с 4 по 7 ноября.