В парке Гагарина на этой неделе состоится фестиваль уличного кино

Первый открытый показ — 4 июня

«Участие в фестивале в качестве зрителя — это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке»,

— считают организаторы фестиваля.

«Всё будет», режиссер Владимир Гросс — комедия о провинциальном начинающем сценаристе, который никак не может дозвониться Бондарчуку.

«Мои бывшие», режиссер Фирюза Федосова — история встречи с бывшим возлюбленным.

«Закрытые двери», режиссер Семен Рябуха — маленькая зарисовка про вора, который в Новый год решил забраться в чужую квартиру.

«Бабочки летают зимой», режиссер Яна Алекперова — трогательная история первой любви.

«Крестик», режиссер Никита Гладков — фильм о том, что детская дружба может быть сильнее смерти.

«Прощальное письмо», режиссер Роман Баранов — комедия о парне, который пытается покончить с собой после ухода девушки, но ему все время что-то мешает.