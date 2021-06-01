В парке Гагарина стартует новый летний киносезон. Уже в эту пятницу, 4 июня, у фонтана пройдет фестиваль уличного кино, который познакомит зрителей с короткометражными работами молодых челябинских режиссеров. Программа рассчитана на два часа.
«Участие в фестивале в качестве зрителя — это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке», — считают организаторы фестиваля.
В программу показа 4 июня вошло шесть фильмов:
- «Всё будет», режиссер Владимир Гросс — комедия о провинциальном начинающем сценаристе, который никак не может дозвониться Бондарчуку.
- «Мои бывшие», режиссер Фирюза Федосова — история встречи с бывшим возлюбленным.
- «Закрытые двери», режиссер Семен Рябуха — маленькая зарисовка про вора, который в Новый год решил забраться в чужую квартиру.
- «Бабочки летают зимой», режиссер Яна Алекперова — трогательная история первой любви.
- «Крестик», режиссер Никита Гладков — фильм о том, что детская дружба может быть сильнее смерти.
- «Прощальное письмо», режиссер Роман Баранов — комедия о парне, который пытается покончить с собой после ухода девушки, но ему все время что-то мешает.
Напомним, что также в парке на протяжении всего лета организуют бесплатные кинопоказы на площадке Летнего театра в рамках проекта «Кино в парке». Первый показ пройдет 5 июня в 22:00 — желающих приглашают посмотреть фильм «Курьер» 1986 года.