В парке Челябинска будут бесплатно показывать кино для незрячих

Специальные сеансы устроят в рамках фестиваля уличного кино

В парке Гагарина у фонтана 9 июня покажут фильмы для людей с особенностями зрения и незрячих. Пять короткометражных фильмов, сопровождаемых тифлокомментарием, вошли в программу ежегодного Фестиваля уличного кино в Челябинске.

«Эти фильмы были созданы в рамках проекта „Незримое кино“, и невероятно, что они будут показаны на открытой площадке в самом сердце Челябинска. Для нас это чрезвычайно важная веха проекта и высказывание о равенстве. Зрячие и незрячие, сидя у фонтана в летнем парке, вместе посмотрят и обсудят современное уральское кино», — отмечают соорганизаторы показа, проект «Креативные индустрии Урала».

Первый сеанс уличного инклюзивного кино состоится 9 июня в 21:00. В программе — пять фильмов, снятых на Урале, — комедии, мелодрамы и даже мистический нуар. Рассадка гостей абсолютно свободная, с собой организаторы советуют брать теплые пледы и подушки, чай в термосе и перекус.