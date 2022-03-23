В Озерске впервые прошел международный фестиваль «Денис Мацуев представляет...»

Пианист выступил с симфоническим оркестром Челябинской области

22 марта в Озерске впервые приняли авторский фестиваль Дениса Мацуева. На сцене филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 музыканты исполнили концерт для виолончели и домры с оркестром Подгайца, Первый концерт Мендельсона, Второй фортепианный концерт Брамса и вариации на тему рококо Чайковского.



Перед озерчанами выступили лауреат конкурса Чайковского виолончелист Борис Андрианов, одиннадцатилетний пианист, победитель всероссийского детского ТВ-конкурса «Синяя птица» Лев Бакиров. Концертмейстер оркестра народных инструментов России Екатерина Мочалова исполнила партии на домре, а на контрабасе играл победитель престижных музыкальных конкурсов Андрей Иванов.

Концерт посетила общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«В прошлом году мы с Денисом Мацуевым открывали этот зал и пообещали включить Озерск в орбиту нашего фестиваля „Денис Мацуев представляет...“. Мне кажется, что такой замечательный филармонический зал музыкальной школы достоин того, чтобы на этой сцене самые лучшие мировые звезды выступали и дарили свою музыку и искусство жителям города», — поделилась учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

XI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет...» начался 21 марта с гала-концерта в Челябинске. После выступления в Озерске фестиваль продолжится в Челябинске и Магнитогорске.