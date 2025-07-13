В Озерске на этнофестивале «ЗАМАН» приготовили чак-чак весом 280 кг

«Самый большой в Челябинской области», — заявил Сергей Гергенрейдер

Накануне, 12 июля, в Озерске прошел этнофестиваль «ЗАМАН», гостей которого угощали самым большим в Челябинской области чак-чаком весом 280 килограммов. Десерт, который готовили на протяжении нескольких дней, стал настоящим символом гостеприимства, отметил в своем телеграм-канале глава Озерска Сергей Гергенрейдер.

Местная жительница Галина Якупова вместе со своей семьей за протяжении трех дней делала заготовку для огромного десерта. В день фестиваля его собирали больше двух часов.

«На изготовление чак-чака ушло больше полутора тысяч яиц, три 50-килограммовых мешка муки, более 40 литров меда»,— поделился Сергей Гергенрейдер.

В финале фестиваля огромным десертом угощали всех желающих. По словам гостей, чак-чак получился отменный.