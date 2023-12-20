В Новый год Камерный театр расскажет о приключениях Ежика и его друзей

В основе спектакля — сказки известного советского писателя, «папы» «Ежика в тумане» Сергея Козлова

Челябинский Камерный театр на Новый год расскажет своим маленьким зрителям сразу несколько сказок про мечтательного Ежика и его друзей. В основе спектакля — произведения известного советского писателя, «папы» «Ежика в тумане» Сергея Козлова, рассказали в пресс-службе театра.

Новую работу — «Приключения Ежика и его друзей» (6+) — готовит режиссер-постановщик Дарья Шутова.

Главный герой спектакля Камерного театра — Ежик. Он очень добрый, любит играть на дудочке, смотреть на звезды и ловить солнце на удочку. А еще он очень любит своих друзей. Это трогательная история, в которой маленькие зрители вместе с героями через игру и воображение будут познавать мир.

Добавим, в новогодние праздники зрители Камерного также смогут увидеть музыкальную историю «Волшебные часы» (6+) — о том, как злая Простуда украла стрелки от волшебных часов и кому пришлось спасать Новый год.