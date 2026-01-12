В новогодние каникулы в Челябинской области провели 1370 праздничных мероприятий

Всего их посетили 130 тысяч человек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги новогодних и рождественских праздников. Всего в регионе прошло 1370 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.

Более 130 тысяч южноуральцев приняли участие в новогодних елках. Так, в Сатке и Миассе дети танцевали со сказочными персонажами — прямо в гостях у Деда Мороза. А жители Магнитогорска смотрели на настоящие рыцарские бои. В Южноуральске и Кыштыме на губернаторской елке местной детворе показали новогодние спектакли и праздничное шоу. Всего представления объединили 13 тысяч детей из 43 муниципалитетов Челябинской области.

Южноуральцы также окунулись в путешествие во времени 10 января. В этот день ретропоезд отправился в очередное путешествие из Челябинска в Троицк, а гости города, угощаясь пряником, слушали рассказы о быте предков.

Около 1200 юных челябинцев посетили традиционную рождественскую елку главы города Алексея Лошкина. Они увидели спектакль «Алиса в Стране чудес», пообщались с Дедом Морозом и получили подарки.