В номере челябинского отеля откроют выставку-детектив «Хочу к мамочке»

Это исследование мистических ночных кошмаров

В челябинском отеле «Старый город» откроется выставка-детектив «Хочу к мамочке». В одном из номеров расставят мистические картины, скульптуры, записки и диктофонные записи, чтобы все выглядело как лаборатория ученого, изучающего чужие сны.







У выставки есть сюжет, а куратор выставки Алиса Жихарева (группа «Клоповник») считает, что по ощущениям все происходящее больше похоже на квест.

«Это комната исследователя снов. Он изучает ночные кошмары пяти разных людей. Оказывается, в ночные видения вторгается кто-то неизвестный. Это и провоцирует повторяющиеся кошмары. Все этапы расследования герой комментирует: оставляет записки и ведет аудиодневник», — рассказывает Алиса Жихарева.

Зритель параллельно ведет собственное расследование: рассматривает скульптуры, картины и прослушивает записи.





Автор выставки — уральская арт-группа «Скрытое представление». Ранее ребята участвовали в выставке «НЕМОСКВА не за горами» в Санкт-Петербурге и проекте «Поля» в Москве.

Работы «Скрытого представления» — это всегда мрачные и мистические инсталляции, которые сложно понять с первого взгляда, нужно всматриваться и перечитывать описание. Та же ситуация и с выставкой в Челябинске. Все картины и скульптуры можно рассматривать отдельно. Но, связанные в сюжет, они обретают новый смысл.





Чтобы сохранить интригу и ощущение загадочности, художники и куратор выставки не объясняют, при чем здесь название «Хочу к мамочке».

Выставка будет идти всего два дня, 28 и 29 января, в номере отеля «Старый город». Смотреть интерактивную инсталляцию можно группами до трех человек. Вход свободный, запись в пабликах обязательна. 16+