20 мая, в Ночь музеев, в Челябинском музее изобразительных искусств состоится модный показ. 

Коллекцию одежды «Шторм» создал Евгений Синица, он художник, дизайнер и экспозиционер Музея изобразительных искусств. С этой коллекцией Евгений участвовал в Международном фестивале креативной индустрии «Креадром» и взял Гран-при Международного конкурса молодых дизайнеров «Модный цех», который проходил в Челябинске в апреле. 

На создание таких образов дизайнера вдохновили полотна Ивана Айвазовского «Шторм» из собрания музея. 

Евгений Синица — автор открыток с Культурным котом, о котором мы рассказывали здесь. Художник вписывает кота в музейные интерьеры, отчего пространство становится домашним и не таким пафосным.

Главные события Ночи музеев в Челябинске мы собрали в одной афише.