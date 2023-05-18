20 мая, в Ночь музеев, в Челябинском музее изобразительных искусств состоится модный показ.
Коллекцию одежды «Шторм» создал Евгений Синица, он художник, дизайнер и экспозиционер Музея изобразительных искусств. С этой коллекцией Евгений участвовал в Международном фестивале креативной индустрии «Креадром» и взял Гран-при Международного конкурса молодых дизайнеров «Модный цех», который проходил в Челябинске в апреле.
На создание таких образов дизайнера вдохновили полотна Ивана Айвазовского «Шторм» из собрания музея.
Евгений Синица — автор открыток с Культурным котом, о котором мы рассказывали здесь. Художник вписывает кота в музейные интерьеры, отчего пространство становится домашним и не таким пафосным.
Главные события Ночи музеев в Челябинске мы собрали в одной афише.
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