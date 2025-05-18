В «Ночь музеев» челябинцам показали световое шоу, спектакли и брейк-данс батл

Самые масштабные мероприятия прошли в Историческом музее Южного Урала

В Челябинске прошла всероссийская акция «Ночь музеев». По области мероприятия прошли более чем на 10 площадках, а в региональном центре главными местами притяжения стали Исторический музей Южного Урала, Музей изобразительных искусств, несколько театров и галереи современного искусства. На одной из точек работал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Исторический музей на набережной реки Миасс открыл свои двери для посетителей в необычное время — после шести вечера. Мероприятия стартовали сразу на всех площадках — от летней эстрады до крыши музея.

Челябинцы прогулялись по постоянным экспозициям и смогли увидеть новые, как например «Античность и Урал: культурная связь через века». Кстати, на многих локациях экспонаты можно было трогать руками и делать с ними селфи.

Традиционно для гостей «Ночи музеев» готовят мастер-классы. На этот раз все желающие смогли почувствовать себя реставраторами, узнать о нейрографике, научиться оказывать первую медицинскую помощь и плести кольчугу.

Специально для «Ночи музеев» режиссер Алексей Тетюев подготовил иммерсивную выставку-спектакль «Вера, Надежда, Любовь». Три девушки играли роли участниц трех войны — Первой мировой, Великой Отечественной и специальной военной операции.



Самыми необычными площадками «Ночи музеев» стала летняя эстрада и площадь «Между башен». Вместо классических мероприятий про историю, здесь устроили граффити-фест, где челябинцы могли нарисовать рисунки с изображением города, танцевальный батл по брейк-дансу и выступление кавер- и рок-групп. Видео вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

А еще в тестовом режиме на площадке музея запустили креативное пространство «Атом». На один вечер оно превратилось в фан-зону, где можно было посмотреть матч «Трактор» —«Локомотив» и поболеть за нашу команду.

Завершилась «Ночь музеев» световым шоу с артистами в фэнтезийных и фантастических костюмах.

Кстати, «Ночь музеев» масштабно прошла и в Музее изобразительных искусств. Там можно было увидеть выставку «Повесть о войне», которая завершается сегодня, 18 мая, получить свой портрет и послушать выступление музыкантов симфонического оркестра Челябинской области, которые играли Шостаковича.

«Лекция-концерт — это синтез прекрасной музыки, изобразительного искусства и поэзии. Так сложилось, что наши экскурсоводы не только замечательные искусствоведы, но и прекрасные чтецы, они сами читают стихи поэтов, которые тематически связаны с музыкальными произведениями и произведениями искусства, которые представлены на нашей выставке. Сегодня будет очень сложная программа, так как военная тематика очень душещипательна. У нас прозвучат великолепные стихи и музыка, а искусствовед расскажет о работах из нашего собрания. Я думаю, эффект будет потрясающий»,— поделилась замдиректора Музея изобразительных искусств Виталина Силина.

Видео с выступления вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.

