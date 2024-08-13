В «Ночь кино» челябинцы смогут бесплатно посмотреть фильмы на трех площадках

Где-то даже под открытым небом

В субботу, 24 августа, Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино 2024». Сразу три новинки отечественного кинематографа можно будет бесплатно посмотреть в парке Гагарина и двух кинотеатрах — «Знамя» и «Импульс».

В программе ночи — «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух».

В парке Гагарина все начнется в 21:00, а площадкой для просмотра станет летний театр. Перед кинопоказом челябинцев удивят творческой программой от музыкантов эстрадного оркестра «Парус».

В «Знамени» на пешеходной улице Кирова акция стартует в 20 часов. Перед началом показа и во время перерыва среди зрителей разыграют подарки и призы от кинотеатра.

В киноцентре «Импульс» в Металлургическом районе «Ночь кино» начнется раньше всего — в 17:30. Перед пуском фильмов горожан ждет розыгрыш подарков.

Вход свободный, возрастное ограничение на фильмы — 6+, 12+ и 16+.