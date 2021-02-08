В НХТ состоялась премьера драмалетов

«Адреналин» и «Маленькая камерная пьеса» — это две одноактовые истории о женщинах

В Новом художественном театре в конце минувшей недели состоялась премьера драмалетов — двух современных пьес о женщинах в XXI веке: «Адреналин» Александра Молчанова и «Маленькая камерная пьеса» Бригитте Швайгер.

Два сюжета не связаны ничем, кроме гендерной принадлежности героинь и времени — примерно начало 2000-х. Режиссера Евгению Зензину интересовали непростые женские судьбы, любовь, надежда, разочарование и все многосложные настройки тонких и трепетных душ. Журналист «Челябинского обзора» Ксения Шумина рассказывает подробности.