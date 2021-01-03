В музей к бабушке и еще 30 мест, куда можно сходить с ребенком на каникулах в Челябинске

Играем в старинные игры с бабулей, учимся жарить пирожки в русской печи и не только. Полная афиша детских развлечений на ближайшие 10 дней

«В избе у бабы Вари»

Исторический музей, 11:30, 15:00, 5+

Билеты: 250—300 рублей Если у вас нет деревенской бабушки, вам ее на часок одолжат в музее: баб Варя покажет избу и расскажет, что и как называется. Пустит полежать на теплых полатях, поставить чугунок в русскую печку, научит играть в старинные домашние игры, расскажет смешную сказку и поможет сделать куколку на щепке. Добрая и уютная, как настоящая, бабушка Варя. Записаться в гости к бабуле можно по ссылке или по тел. 727-75-46. Все интересные события каникул для детей — в нашей ПОЛНОЙ АФИШЕ.



А вот ЗДЕСЬ — афиша для взрослых.

