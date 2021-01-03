«В избе у бабы Вари»
Исторический музей, 11:30, 15:00, 5+
Билеты: 250—300 рублей
Если у вас нет деревенской бабушки, вам ее на часок одолжат в музее: баб Варя покажет избу и расскажет, что и как называется. Пустит полежать на теплых полатях, поставить чугунок в русскую печку, научит играть в старинные домашние игры, расскажет смешную сказку и поможет сделать куколку на щепке. Добрая и уютная, как настоящая, бабушка Варя. Записаться в гости к бабуле можно по ссылке или по тел. 727-75-46.
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