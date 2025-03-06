В музее-заповеднике «Аркаим» назвали даты летних фестивалей

Их будет три

Три больших фестиваля проведет этим летом музей-заповедник «Аркаим». На этой неделе были названы даты всех мероприятий, сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

Так, с 13 по 15 июня в заповеднике пройдет Областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим».

А 19 июля — фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Наконец, 9 августа южноуральцев зовут на аппетитный фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».

На каждом празднике для гостей — выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, конкурсы, дегустации, выставки и яркие театрализованные представления.