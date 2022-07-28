Канал ТНТ снимает новый комедийный сериал «Телохранители». История про то, как трое боксеров из Челябинска осваиваются в современной Москве. Режиссером выступил Константин Смирнов (он снимал для ТНТ «Жуков» и «Девушек с Макаровым»).
Главные роли в проекте исполнят Егор Овчинников, Олег Гаас и Александр Левин.
По сюжету три боксера из Челябинска перед вылетом на чемпионат мира решают подзаработать — выступить на боях без правил в Москве. Главный тренер сборной узнает об этом и исключает челябинцев из команды. Ребята остаются втроем со сломанной спортивной карьерой в незнакомом городе.
Перед поездкой домой они ужинают в ресторане, где ввязываются в драку с охраной влиятельного адвоката. В потасовке спортсмены показывают все, на что способны, но оказываются в полиции. Адвокат предлагает сделку: либо в тюрьму, либо стать его личной охраной. Герои вынуждены сменить спортивные костюмы на офисные.
В сериале покажут, как бывшие спортсмены из сурового Челябинска привыкают к жизни в столице, учатся жить по правилам гламурного делового города.
«Эта история актуальна, потому что наши герои — „из народа“. В сериале постоянно сталкиваются Челябинск и Москва. На стороне Москвы — адвокат и его семья, а на стороне Челябинска — три самоуверенных боксера», — объясняет креативный продюсер проекта Алексей Иванов.
Дата премьеры сериала пока не анонсирована. Съемки начались 19 июля.