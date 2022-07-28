В Москве снимут комедийный сериал про боксеров из Челябинска

Проект «Телохранители» выйдет эксклюзивно для федерального канала

Канал ТНТ снимает новый комедийный сериал «Телохранители». История про то, как трое боксеров из Челябинска осваиваются в современной Москве. Режиссером выступил Константин Смирнов (он снимал для ТНТ «Жуков» и «Девушек с Макаровым»).







Главные роли в проекте исполнят Егор Овчинников, Олег Гаас и Александр Левин.

По сюжету три боксера из Челябинска перед вылетом на чемпионат мира решают подзаработать — выступить на боях без правил в Москве. Главный тренер сборной узнает об этом и исключает челябинцев из команды. Ребята остаются втроем со сломанной спортивной карьерой в незнакомом городе.





Перед поездкой домой они ужинают в ресторане, где ввязываются в драку с охраной влиятельного адвоката. В потасовке спортсмены показывают все, на что способны, но оказываются в полиции. Адвокат предлагает сделку: либо в тюрьму, либо стать его личной охраной. Герои вынуждены сменить спортивные костюмы на офисные.

В сериале покажут, как бывшие спортсмены из сурового Челябинска привыкают к жизни в столице, учатся жить по правилам гламурного делового города.

«Эта история актуальна, потому что наши герои — „из народа“. В сериале постоянно сталкиваются Челябинск и Москва. На стороне Москвы — адвокат и его семья, а на стороне Челябинска — три самоуверенных боксера», — объясняет креативный продюсер проекта Алексей Иванов.

Дата премьеры сериала пока не анонсирована. Съемки начались 19 июля.