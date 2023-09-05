В Москве анонсировали «Барби» и «Оппенгеймера» под названиями «Быстрые свидания» и «Дубак»

Так прокатчики пытаются обойти запрет Минкульта РФ на прокат

У кинохита Греты Гервиг «Барби» в России непростая судьба. То срываются сроки показов, то переносится дата цифрового релиза. Теперь против пиратского проката фильма выступил российский Минкульт: вышедших в один день «Барби» и «Оппенгеймера» обвинили в несоответствии традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Но кино все равно продолжают анонсировать по всей России. Особенно креативно из положения вышли в «Радуге кино» в Москве: они просто переименовали фильмы. «Барби» назвали «Быстрыми свиданиями», а «Оппенгеймера» «Дубаком». Кино под такими названиями Минкульт РФ не запрещал. Быстро слепили афишу со стандартными шрифтами и загрузили анонс на сайт.

Потом, правда, убрали. Теперь на страницы обеих премьер можно попасть только по прямой ссылке. В общем расписании их нет. Остальные российские кинотеатры решили не придумывать новых названий, но и в расписание фильмы пока не включают.

Похожий прием проворачивали в кыштымском кинотеатре «Октябрь» во время проката второго «Аватара». Там его назвали «Приключениями синего человечка». Правда, это была разовая акция. Директор кинотеатра Сергей Мунтян сообщил «Первому областному», что по прокату «Барби» еще ничего точно не ясно.



В челябинских кинотеатрах пока анонсировали только «Барби». Примерная дата релиза — 16 сентября. Про «Оппенгеймера» у нас как-то позабыли.